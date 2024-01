الحوثيون يستعدون "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا

أكد المسؤول العسكري في جماعة، محمد العطيفي، أن الجماعة مستعدة لـ"مواجهة طويلة" مع أميركا وبريطانيا، وجاء في البيان اليوم الثلاثاء، تصميم الحوثيين على مواجهة ما يعتبرونها قوى استبدادية.

وقال العطيفي: "نحن مستعدون لصراع طويل الأمد مع القوى الاستبدادية"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتشير تصريحاته إلى التزامه الثابت بمقاومة التأثيرات الخارجية والدفاع عما أسماه "قرار اليمن المستقل".

ونقلت صحيفة معاريف عن العطيفي تأكيده على ضرورة أن يدرك الأمريكيون والبريطانيون وأي متعاونين قوة خيارات الحكم الذاتي في اليمن.