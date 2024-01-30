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الحوثيون يستعدون "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا

وقال العطيفي: "نحن مستعدون لصراع طويل الأمد مع القوى الاستبدادية"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

i24NEWS
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مقاتلو الحوثي ورجال القبائل ينظمون مسيرة ضد الضربات الأمريكية والبريطانية على المواقع العسكرية التي يديرها الحوثيون بالقرب من صنعاء، اليمن، يوم الأحد 14 يناير 2024.
مقاتلو الحوثي ورجال القبائل ينظمون مسيرة ضد الضربات الأمريكية والبريطانية على المواقع العسكرية التي يديرها الحوثيون بالقرب من صنعاء، اليمن، يوم الأحد 14 يناير 2024.AP Photo

أكد المسؤول العسكري في جماعة، محمد العطيفي، أن الجماعة مستعدة لـ"مواجهة طويلة" مع أميركا وبريطانيا، وجاء في البيان اليوم الثلاثاء، تصميم الحوثيين على مواجهة ما يعتبرونها قوى استبدادية.

وقال العطيفي: "نحن مستعدون لصراع طويل الأمد مع القوى الاستبدادية"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتشير تصريحاته إلى التزامه الثابت بمقاومة التأثيرات الخارجية والدفاع عما أسماه "قرار اليمن المستقل".

ونقلت صحيفة معاريف عن العطيفي تأكيده على ضرورة أن يدرك الأمريكيون والبريطانيون وأي متعاونين قوة خيارات الحكم الذاتي في اليمن. 

https://twitter.com/i/web/status/1751604861672607939

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ووجه المسؤول رسالة واضحة مفادها أن اليمن يقف موحدا في عزمه ولا يترك مجالا للخلاف في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من الأسبوع، دعا رشاد العليمي، الرئيس اليمني المعترف به دوليا، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة "للقضاء" على القدرات العسكرية للمتمردين الحوثيين.

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