كتائب حزب الله العراقية تعلن عن تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية

أعلنت كتائب حزب الله العراقي اليوم الثلاثاء عن ايقاف عملياتها ضد القوات الأمريكية وذلك حتى لا تحرج الحكومة العراقية، وأوصت مقاتليها بالدفاع السلبي مؤقتا.

وشددت المجموعة المسلحة في بيانها على أنها "اتخذت قرارها بدعم أهل غزة بأرادتها بدون أي تدخل من الآخرين" مشيرة الى وجود عدم اي دور ايراني بتوجيه نشاطاتها وإن ايران لم تكن على علم بكيفية عملهم ، وذكروا في بيانهم أن ايران في مرات عديدة اعترضت على عملياتهم في سوريا والعراق.

وأعلنت الكتائب وفقا للبيان أنها "ستعلق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية حتى لا تحرج الحكومة العراقية" و"ستواصل الكتائب الدفاع عن عزة بطرق أخرى" موصية مقاتليها "بالدفاع السلبي إن وقع أي هجوم أمريكي ضدهم".