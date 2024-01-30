تقرير: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل قبل الرد العسكري لبايدن

قالت مصادر إيرانية لوسائل الإعلام، إن الولايات المتحدة "أرسلت أكثر من رسالة إلى طهران خلال اليومين الماضيين عبر أطراف ثالثة" في أعقاب الهجوم المميت الأخير على القاعدة الأمريكية في الأردن البرج 22.

وبحسب التقرير فإن طهران أبلغت واشنطن بأنها ستعتبر استهداف أراضيها خطا أحمر وسيتم الرد على عبورها بالرد المناسب.

https://twitter.com/i/web/status/1752338308544241931 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قرارا بشأن الإجراء الانتقامي. وشدد على أن واشنطن لا تسعى إلى مزيد من التصعيد العسكري، بحسب ما أوردته رويترز .

وكما لاحظت صحيفة "إيران إنترناشيونال "، فإن "رسالة طهران قالت إنها لا تريد حربا مع واشنطن أيضا، لكنها ستواجه بقوة أي مغامرة أميركية".

وسبق أن نشر بايدن على حسابه على موقع إكس (تويتر سابقا): "سنحاسب كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وحثت روسيا في وقت سابق من يوم الثلاثاء الطرفين على تهدئة الوضع في محاولة لمنع امتداد الصراع إلى جميع أنحاء المنطقة.

وفي وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أعلنت كتائب حزب الله المدعومة من إيران في العراق أنها ستعلق مؤقتا عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية “من أجل منع إحراج الحكومة العراقية”.

وقال زعيم الحركة أبو حسين الحميداوي في بيان: "سنواصل الدفاع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى"، ملمحاً إلى أن القرار جاء نتيجة للضغوط الإيرانية.