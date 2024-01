تقرير: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الرسائل قبل الرد العسكري لبايدن

قالت مصادر إيرانية لوسائل الإعلام، إن الولايات المتحدة "أرسلت أكثر من رسالة إلى طهران خلال اليومين الماضيين عبر أطراف ثالثة" في أعقاب الهجوم المميت الأخير على القاعدة الأمريكية في الأردن البرج 22.

وبحسب التقرير فإن طهران أبلغت واشنطن بأنها ستعتبر استهداف أراضيها خطا أحمر وسيتم الرد على عبورها بالرد المناسب.