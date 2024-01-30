محلل إسرائيلي يربط بين فيلم "الإرهاب والكباب" لعادل إمام والمختطفين الإسرائيليين في غزة

ربط المحلل والمحاضر الإسرائيلي مئير مصري في مداخلة له على شاشة i24NEWS بين قضية "المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة" والفيلم المصري من بطولة الممثل الكبير عادل إمام "الإرهاب والكباب"، واقتبس مصري ما قاله الفنان الراحل كمال الشناوي الذي جسد دور وزير الداخلية في الفيلم خلال محاولته تحرير رهائن وهو يصرخ بصوت مرتفع قائلا "الحكومة ملهاش ذراع عشان تتلوي" حيث عبر مصري خلال مداخلته عن معارضته الشديدة لدفع ثمن باهض مقابل صفقة لتحرير الرهائن الإسرائيليين بالإفراج عن عدد كبير من السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

وخلال إجابته على سؤال مقدم النشرة وسام كبها الذي اقتبس ايضا خلال طرح السؤال نفس المقولة من الفيلم الذي انتقد في حينه الحكومة المصرية، وسأله "هل يوجد للحكومة الإسرائيلية ذراع فعلا عشان تتلوي"؟ تطرق مصري الى صفقة شاليط حيث اشار انه كان بيوم من الأيام من داعميها الشديدين، لكنه يرى اليوم أن الثمن الذي دفع فيها كان باهضا جدا ، وقال إنه "لا يجب تسييس قضية المختطفين الإسرائيليين والعمل على تحريرهم كما لو لم تكن هناك حرب وبنفس الوقت يجب عدم وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها بالقضاء على حماس وتحرير قطاع غزة منهم"