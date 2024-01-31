وزارة الداخلية المصرية: "الاشتباكات بين الشرطة وتجار ذهب بمصر خبر عارٍ تماماً من الصحة"

كشفت الداخلية المصرية تفاصيل ما بثته قنوات وفضائيات تابعة لجماعة الإخوان، حول وقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين قوات الشرطة وتجار ذهب أسفر عن وقوع قتلى، وقالت إن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ويأتي ضمن المحاولات اليائسة للجماعة والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة.

من جهتها، كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، قيام تشكيل عصابي يضم 16متهما يقيمون بمحافظتي القاهرة وقنا، تخصص نشاطهم في التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب، وإدارتهم لعدد 2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص

وقالت وزارة الداخلية إن المتهمين يقومون بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعي، مضيفة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على كمية من خام الذهب بلغت 915 غراما، و100 غرام نحاس ومبلغ مالي وكمية من الأدوات المستخدمة في تشكيل وسبك ومعايرة الذهب وعدد 2 ماكينة عد نقود.

وأضافت أنه بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، فيما بلغ إجمالي المضبوطات 10 ملايين جنيه.

وكانت منصات "الإخوان" قد نشرت وروجت لتغريدة كتبها أحد الهاربين للخارج والمطلوبين أمنياً في مصر، يزعم فيها قيام قوات الأمن بالهجوم على تجار ذهب على طريق القاهرة