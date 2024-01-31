رئيس الوزراء التركي السابق يترأس وفدا دوليا للتوجه إلى غزة عبر معبر رفح

أكد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، عن ترأسه وفدا يضم رؤساء وزراء سابقين ووزراء وقادة رأي من مختلف البلدان حول العالم، للتوجه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها أوغلو عبر حسابه على منصة "إكس"، أعاد فيها مشاركة مقتطف من لقاء أجراه معه الإعلامي المصري أسامة جاويش.

https://twitter.com/i/web/status/1752421797767602566 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال أوغلو: "كما ذكرنا خلال المؤتمر الذي عقدناه في لندن؛ فلنذهب إلى غزة كوفد تطوعي يتكون من رؤساء وزراء سابقين ووزراء وقادة رأي من مختلف البلدان، لنظهر تضامننا ونوصل المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن طلبه الوحيد من مصر هو منحهم المرور مقابل قبولهم تحمل المخاطر الأمنية بأنفسهم، داعيا السلطات المصرية إلى السماح بالوصول الفوري، بهدف القيام بدور في وقف الحرب المستمرة في غزة، بحسب حديثه لجاويش.

يأتي ذلك فيما تتصاعد المطالبات التركية الشعبية بفتح معبر رفح الحدودي من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.