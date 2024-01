رئيس الوزراء التركي السابق يترأس وفدا دوليا للتوجه إلى غزة عبر معبر رفح

أكد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، عن ترأسه وفدا يضم رؤساء وزراء سابقين ووزراء وقادة رأي من مختلف البلدان حول العالم، للتوجه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها أوغلو عبر حسابه على منصة "إكس"، أعاد فيها مشاركة مقتطف من لقاء أجراه معه الإعلامي المصري أسامة جاويش.