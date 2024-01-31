تقرير: أردوغان يزور السيسي الشهر الوشيك لمناقشة "خطوات وقف الحرب في غزة وشحنات المساعدات"

من المنتظر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيرة المصري عبد الفتاح السيسي يوم 14 فبراير/شباط الوشيك في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من 10 سنوات من توتر العلاقات، ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين أردوغان والسيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب"، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أتراك مطلعين.

وكان سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو، قد قال إن "القمة المرتقبة بين الرئيسين ستتطرق إلى الحرب في غزة"، مؤكداً خلال لقاء خاص مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "ام بي سي مصر"، أن "تركيا دعمت مصر بشأن موقفها من تهجير الفلسطينيين، إذ أن مصر محقة في هذا الجزء، وتركيا ضد الفكرة بشكل تام"، مشيرا إلى أنه" يجب أن يكون هناك سلام وأمن دائم في فلسطين من خلال إرساء الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن وأن يكون هناك تقديم للدعم والمساعدات لسكان غزة".

وكان الرئيس المصري قد التقى نظيره التركي على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي خلا شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون وترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء. بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.