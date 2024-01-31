إسرائيل: ياريف ليفين سيكون على استعداد للتخلي عن وزارة العدل لصالح يائير لابيد

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خيارات لضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى حكومته، يأتي هذا التوجه في سياق التوتر الذي اتسم بالتهديدات بالاستقالة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبحسب مصادر سياسية فإن وزير العدل ياريف ليفين سيكون على استعداد للتخلي عن وزارة العدل لتسهيل دخول لابيد إلى الحكومة.

وقد عرض أعضاء الليكود مؤخراً على أفيغدور ليبرمان ويائير لابيد الانضمام إلى الحكومة مقابل مناصب وزارية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس ومنع خروجه المحتمل من الحكومة. وتم بحث مناصب وزارية ليائير لابيد لتشجيعه على قبول هذا العرض، حتى من دون انسحاب بن غفير وسموتريتش.

وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع "واينت" الإخباري إلى أن وزير العدل الحالي ومهندس الإصلاح القضائي المثير للجدل ياريف ليفين، سيكون على استعداد للتخلي عن منصبه لصالح يائير لابيد.

تعد وزارة العدل قضية رئيسية في السياسة الإسرائيلية، وهي حساسة بشكل خاص لليمين ولنتنياهو نفسه. إن استعداد ليفين للتنازل عن هذه الوزارة الرئيسية يعكس تحولاً كبيراً في استراتيجية حزب الليكود.

وقد أعرب لابيد عن نيته الانضمام إلى الحكومة لفترة محدودة فقط، وذلك من أجل المضي قدما في قضية الرهائن. ويشير النقل المحتمل لوزارة العدل إلى لابيد، ولو بشكل مؤقت، إلى تحول في أولويات حزب الليكود ويسلط الضوء على أن خطة الإصلاح القضائي قد لا تستمر في شكلها الحالي.