تقرير: خطة سرية لنتنياهو لإدارة غزة..."سيطرة أمنية وسلطة متجددة، من دون حماس أو أنصار محمود عباس"

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأربعاء، تقريرا عن معالم خطة سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في غزة، وتتطلع إلى قيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات"، تتضمن الخطة "إنشاء سلطة جديدة من دون حماس أو أنصار محمود عباس، وإجراء تغييرات وإصلاحات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية".

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .