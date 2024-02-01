تقرير: الطائرات الأمريكية تدمر 10 طائرات مسيرة للحوثيين كانت تستعد للانطلاق

قامت طائرات مقاتلة أمريكية بتدمير 10 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين غربي اليمن في هجوم استباقي، بحسب تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية في وقت مبكر من يوم الخميس.

وقالت نورا أودونيل من شبكة سي بي إس، نقلاً عن مسؤول أمني كبير في اليمن، إن طائرات إف-18 هورنتس ضربت الطائرات بدون طيار أثناء استعدادها للانطلاق.

ويأتي ذلك بعد عدة ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون على إحدى سفنه.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن سفينة تجارية أمريكية تعرضت لقصف صاروخي، زاعمًا أنها أصابت السفينة بشكل مباشر، والتي كانت في طريقها إلى إسرائيل. وجاء ذلك تضامنا مع حركة حماس في قطاع غزة، التي تخوض حربا مع إسرائيل منذ ما يقرب من أربعة أشهر.

أطلقت الولايات المتحدة على رأس حلفاء آخرين عملية لحماية الطريق البحري الحيوي المؤدي إلى البحر الأحمر، من تهديد الحوثيين منذ بداية الصراع في غزة.