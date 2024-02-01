تقرير: بعد الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل في سوريا، هذا ما فعله الحرس الثوري

قلص الحرس الثوري الايراني من تواجد الضباط الكبار في سوريا بعد سلسلة من الاغتيالات الأخيرة في ضربات منسوبة لإسرائيل، وبذلك سيعتمدون أكثر عن المجموعات المسلحة الموالية لهم للحفاظ على تأثيرهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني إقليمي رفيع أبلغ من قبل طهران بأن ضباط ايرانيين كبار تركوا سوريا سوية مع عشرات الضباط برتب متوسطة ووصف بأن هذا تقليص لتواجد القوات. ولم يقدم تفاصيلا عن عدد الضباط الايرانيين الذين يدور الحديث عنهم. في حين قالت ثلاثة مصادر إضافية للوكالة بأن ايران ستعتمد من الآن أكثر على حزب الله، وانهم لا يرون تأثير على نشاطهم العام في سوريا كجزء من تقليص تواجدهم هناك.

ويشار الى أن كتائب حزب الله العراقية أعلنت الاثنين عن تعليق نشاطاتها ضد القوات الأمريكية في المنطقة, والذي يأتي بعد التهديدات الأمريكية لهم على خلفية مقتل ثلاثة جنود أمريكية في هجوم الطائرة المسيرة على الحدود الاردنية السورية.

وردا على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردت على بيان كتائب حزب الله بأن "كل تنظيم يعمل ضد القوات الأمريكية سيتحمل مسؤولية أفعاله،الولايات المتحدة بأن ترى الحكومة العراقية تتخذ نشاطات إضافية للدفاع عن القوات على أراضيها، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل مستقل للدفاع عنها".