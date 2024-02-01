إسرائيل:اتهام عربي (20 عاما) بمحاولة إحراق محطة شرطة ومنشأة حساسة في خليج حيفا

ووفقا لبيان الشرطة والشاباك فإن المتهم عمل لوحده على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس

i24NEWS
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صورة شخصية وصورة مقنعة لرازي حمادة من مدينة شفاعمرو
صورة شخصية وصورة مقنعة لرازي حمادة من مدينة شفاعمروIsrael Police Spokesperson

قدمت لائحة اتهام اليوم ضد مواطن عربي من مدينة شفاعمرو شمال إسرائيل حاول إشعال محطة شرطة وخطط لعملية إشعال منشأة حساسة في منطقة المصافي في خليج حيفا. ووفقا للبيان الصادر عن الشرطة فإن رازي حمادة (20 عاما) تصرف على خلفية الدائرة ومن منطلق الدعم لحركة حماس بعد إطلاعه على أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي. 

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ألقى حمادة زجاجة حارقة تجاه محطة الشرطة في مدينة شفاعمرو قبل شهر ونصف، ووثقت الكاميرات في 24 من كانون ثاني/ديسمبر الحدث وتسلسل الأحداث ومحاولته الفرار من قوات الأمن في المكان. ووفقا للبيان حاول حمادة قبل أسابيع من ذلك بإشعال مصنع حساس في منطقة المصافي مدينة حيفا. 

ويتضح من تحقيقات الشاباك والشرطة أن المتهم عمل لوحدة- وليس كجزء من بنية تحتية ولم يتصل مع حماس ويتلقى تعليمات من حماس. المبادرة الى تنفيذ هذه الهجمات تأتي على خلفية تأييده لحماس. 

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