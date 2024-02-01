إسرائيل:اتهام عربي (20 عاما) بمحاولة إحراق محطة شرطة ومنشأة حساسة في خليج حيفا

قدمت لائحة اتهام اليوم ضد مواطن عربي من مدينة شفاعمرو شمال إسرائيل حاول إشعال محطة شرطة وخطط لعملية إشعال منشأة حساسة في منطقة المصافي في خليج حيفا. ووفقا للبيان الصادر عن الشرطة فإن رازي حمادة (20 عاما) تصرف على خلفية الدائرة ومن منطلق الدعم لحركة حماس بعد إطلاعه على أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي.

ألقى حمادة زجاجة حارقة تجاه محطة الشرطة في مدينة شفاعمرو قبل شهر ونصف، ووثقت الكاميرات في 24 من كانون ثاني/ديسمبر الحدث وتسلسل الأحداث ومحاولته الفرار من قوات الأمن في المكان. ووفقا للبيان حاول حمادة قبل أسابيع من ذلك بإشعال مصنع حساس في منطقة المصافي مدينة حيفا.

ويتضح من تحقيقات الشاباك والشرطة أن المتهم عمل لوحدة- وليس كجزء من بنية تحتية ولم يتصل مع حماس ويتلقى تعليمات من حماس. المبادرة الى تنفيذ هذه الهجمات تأتي على خلفية تأييده لحماس.