تقرير أولي: محاولة دهس في مدينة الخليل بالضفة الغربية

أحبطت القوات الأمنية الإسرائيلية هجوم دهس يشتبه بتنفيذه من قبل فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بالقرب من مدينة الخليل. وبحسب ما ورد حتى اللحظة لاذ الفعلة بالفرار، بينما أصيب أحد المارة الفلسطينيين.

أفاد مسعفون من منظمة إنقاذ بلا حدود أن سيارة حاولت دهس جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة جفعات هأفوت، وأصيب عابر السبيل أثناء محاولات إيقاف السيارة.

وتشير تقارير أخرى إلى اعتقال رجل فلسطيني.