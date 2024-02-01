الولايات المتحدة توافق على خطة لضرب أهداف إيرانية في سوريا والعراق

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن "واشنطن سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجمات في الأردن،وأن الرئيس الأميركي وافق على خطط بشأن توجيه ضربات ضد وكلاء إيران في سوريا والعراق" مشيرا إلى أن "وكلاء إيران يهاجمون جنودنا حتى قبل تاريخ 7 أكتوبر ". - في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس في مستوطنات إسرائيلية وردت على إثره تل أبيب بحرب غير مسبوقة في قطاع غزة.

صرح مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن "الولايات المتحدة وافقت على خطط لسلسلة من الضربات على أهداف إيرانية في سوريا والعراق"، واشاروا إلى أن "الضربات ستنفذ على مدى عدة أيام، اعتمادا على الظروف الجوية"

وكشف 4 مسؤولين أميركيين لوكالة "رويترز"، أن تقديرات الولايات المتحدة الأميركية تشير إلى أن الهجوم على قواتها في الأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع.

ويأتي هذا التصريح بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة بدون طيار في الأردن، بالقرب من الحدود السورية، الأحد المنصرم.

وفي السياق، وردا على الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية بالأردن قرب حدود سوريا الأحد المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 جنود أميركيين واصابة 40، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، أن واشنطن سيكون لها رد متعدد المستويات على الهجمات في الأردن" وقال: إن"الرئيس جو بايدن لن يتسامح مع قتل الجنود الأميركيين في الأردن على يد وكلاء إيران"، وتابع "سنواصل تفادي اتساع نطاق الصراع لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا"، ووصف ما يمر به الشرق الأوسط بأنه "لحظة خطيرة".

واضاف "وكلاء إيران يهاجمون جنودنا حتى قبل تاريخ 7 أكتوبر ". - في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس في البلدات الإسرائيلية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الجماعات المدعومة من إيران بالوقوف وراء هجوم الأردن، فيما أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، التي تضم عدة دماعات مسلحة، يمولها ويدرّبها الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليتها عن الهجوم. ونفت إيران أي دور لها في الهجوم الذي أدى إلى إصابة 41 جنديًا أمريكيًا آخرين في القاعدة العسكرية.