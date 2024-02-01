الرئيس الأمريكي يفرض عقوبات على السكان اليهود في الضفة الغربية المتورطين في أعمال العنف

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى "فرض عقوبات على السكان اليهود في الضفة الغربية المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين"، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش"من العار أن تتعاون حكومة بايدن مع هذا بينما يدفع فيها المستوطنون ثمنًا غاليًا من الدماء"، وتابع "حملة المقاطعة غير أخلاقية فهي تحوّل الضحية إلى معتدٍ وتستبيح دماء المستوطنين"

أصبح وزيرا الخارجية والخزانة مخولين الآن باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف أو يطلقون تهديدات أو ينخرطون في العمليات العدائية أو يستولون على الممتلكات.

وفي السياق يسافر جو بايدن، اليوم الخميس، إلى ميشيغان، وهي ولاية تضم عددًا كبيرًا من السكان من أصل مسلم والتي أعربت عن استيائها من دعم الرئيس الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة. وقال في واشنطن: "أعمل ليل نهار لإيجاد سبل لإعادة الرهائن إلى وطنهم وتخفيف الأزمة الإنسانية وتحقيق السلام بين البلدين والشعبين".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن جو بايدن أنه بعد انتهاء الحرب، ينبغي بذل الجهود لإنشاء أفق سياسي يفضي إلى تعزيز حل الدولتين - وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي إشارة إلى الأحداث التي وقعت في الضفة الغربية في تشرين الأول/أكتوبر، قال الرئيس إن "عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف".

في 7 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن بلاده ستمنع "المستوطنين المتطرفين" من دخول أراضيها، مما يضمن أن "العنف ضد المدنيين سيكون له عواقب". وأضاف أن بلجيكا ستعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة بشأن هذه الإجراءات وأن بلاده ستضغط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء مماثل.