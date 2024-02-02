مخطط سموتريتش: خطة لإنشاء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

بعد مرور سبعة أشهر دون أنشطة بناء وخلال فترة الحرب، يُروج مسؤولون في المستوطنات في الضفة الغربية في الوقت الحالي لعقد اجتماع لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية. وفي جدول الأعمال: تسريع المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في مناطق الضفة الغربية.

وتحديد موعد اجتماع اللجنة يتطلب الموافقة على المستوى السياسي، وهذا الإجراء لم يحدث بعد. لكن الأحزاب المهنية بدأت بالفعل في التخطيط لنطاق الموافقات المحتملة. وبحسب التقديرات، من المتوقع في هذه المرحلة رفع حوالي 7000 وحدة سكنية إلى مراحل مختلفة، بينما من المتوقع أن تصل أكثر من 2000 وحدة إلى المرحلة النهائية للمصادقة. يجب التنبيه إلى أن هذه الأرقام غير نهائية وما زالت قيد الفحص في هذه الأيام.

وقال شلومو نعمان، رئيس المجلس الإقليمي غوش عتصيون ورئيس مجلس يشع: "تمسكنا بالصمت حتى الآن ينبع من إدراكنا للظروف الصعبة التي تمر بها إسرائيل، وخاصةً مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتصرف بحسب متطلبات الوضع الراهن، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، فإن لدينا الصبر الكافي. ومع ذلك، فإن اللحظة تقترب عندما يصبح من الضروري التحدث والتصريح بمواقفنا أيضًا."

يتم الترويج لعمليات البناء على خلفية الخطة الأميركية الشاملة التي تشمل، بين أمور أخرى، القضية الفلسطينية. وتجدر الإشارة إلى أن تركيبة الحكومة قد تغيرت بعد الحرب، مع انضمام وزراء من معسكر الدولة، مما يجعل من الصعب تحديد كيف ستستجيب الحكومة للخطة، خاصة بعد مرور سبعة أشهر منذ الاجتماع الأخير للمجلس. ومع ذلك، فإن الحرب ما زالت مستمرة، والآلاف من السكان في الشمال والجنوب لم يعودوا بعد إلى منازلهم، مما يضع المشهد في سياق معقد وغير محسوم.