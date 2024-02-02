وسائل إعلام إيرانية: مقتل قائد في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي بمنطقة السيدة زينب بدمشق

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قائدًا في الحرس الثوري الإيراني لقي حتفه في "الهجوم الإسرائيلي" بمنطقة السيدة زينب بدمشق. ووفقًا لتقارير أخرى، فإن اسم القتيل هو سعيد علي العدادي. ووفقًا لمعهد نورس للأبحاث السوري التابع للمعارضة، فإن هدف الهجوم كان مقر الحرس الثوري.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق أنه اعترض عددًا من الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل من هضبة الجولان باتجاه دمشق. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة معارضة مقرها لندن، في البداية لشبكة "العربية" أن ثلاثة أشخاص من المجموعات الموالية لإيران قتلوا في الهجوم.

الهجمات إسرائيلية فجر اليوم منطقة السيدة زينب في دمشق، هي الهجوم الثاني الذي تتعرض له هذه المنطقة خلال فترة قصيرة.

جدير بالذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد أيام من استهداف مقر للحرس الثوري الإيراني جنوب دمشق، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. في ديسمبر الماضي، قُتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، رضي موسوي، في هجوم تبنته إسرائيل، وأعلنت طهران أنها ستفرض عقوبات باهظة على اسرائيل بسبب ذلك.