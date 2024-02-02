السويد: فتح تحقيق في "جريمة إرهابية" بعد إحباط هجوم على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم

أعلن جهاز المخابرات السويدي، اليوم الجمعة، أن "التحقيق في الهجوم الفاشل على السفارة الإسرائيلية لدى ستوكهولم هذا الأسبوع تم فحصه باعتباره جريمة إرهابية محتملة".

وتم استدعاء الشرطة إلى السفارة، الأربعاء المنصرم، بعد اكتشاف “جسم خطير” في مكان قريب، قام الفريق الوطني لإزالة الألغام بتدميره بعد التأكد من أنه “حي”. ورفضت الشرطة التعليق على ماهية الجسم، لكن وسائل الإعلام ذكرت أنها قنبلة يدوية.

وقالت الخدمة في بيان لها: “إن التحقيق الأولي الذي بدأته الشرطة السويدية في 31 يناير/كانون الثاني، عقب اكتشاف جسم خطير في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، تولى جهاز الأمن السويدي المسؤولية عنه”.وأضافت: «وفي هذا السياق تم تغيير التصنيف الجنائي إلى جريمة إرهابية». وقالت وسائل الإعلام السويدية أفتونبلاديت إنه تم إلقاؤه من فوق السياج وسقط على الأرض بالقرب من المبنى. وقال سفير إسرائيل لدى السويد، زيف نيفو كولمان، في رسالة إلى X إن السفارة كانت "ضحية محاولة هجوم". وأضاف السيد كولمان: "لن يخيفنا الإرهاب". وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، تعهدت الحكومة السويدية بتقديم 10 ملايين كرونة (مليون دولار) لتعزيز الأمن في المؤسسات والتجمعات اليهودية، في أعقاب تزايد معاداة السامية في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، شارك رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مسيرة ضد معاداة السامية في ستوكهولم. وتقول الشرطة السويدية إنها تلقت 120 بلاغا عن جرائم معادية للسامية منذ بداية الحرب.