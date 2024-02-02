الجيش الإسرائيلي: "حماس والجهاد تديران مساجد في قطاع غزة لأغراض إرهابية"

خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن "حماس والجهاد لا يدخران أي جهد لاستغلال المؤسسات الدينية في قطاع غزة لأغراض إرهابية، مما يعرض المدنيين في غزة للخطر".

i24NEWS
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الوثائق التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي
الوثائق التي كشف عنها الجيش الإسرائيليIDF Spokesperson

كشف الوثائق التي جمعها الجيش الإسرائيلي أن "حركتي حماس والجهاد تديران مساجد في قطاع غزة لأغراض إرهابية"، واستنادا إلى المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها خلال العملية البرية، "أقامت حماس والجهاد الإسلامي مستودعات للأسلحة ومداخل أنفاق في عشرات المساجد في قطاع غزة".

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 وكشفت الوثائق التي جمعها الجيش الإسرائيلي مؤخرا في خان يونس عن "تأثير حماس على الأئمة في قطاع غزة وتظهر مدى تغلغل الجماعة الإرهابية في مواقع الزعماء الدينيين المحليين بهدف تعزيز خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتشجيع المدنيين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية" وخلص الجيش الإسرائيلي إلى أن "حماس والجهاد لا يدخران أي جهد لاستغلال المؤسسات الدينية في قطاع غزة لأغراض إرهابية، مما يعرض المدنيين في غزة للخطر".

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