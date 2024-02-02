البرلمان التركي يمنح موافقته على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"

اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي إلى بودابست قبل تصديق المجر على طلب السويد للانضمام

i24NEWS - Associated Press
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يتابع المشرعون الأتراك مناقشة محاولة السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البرلمان التركي في أنقرة، تركيا، الثلاثاء، 23 يناير 2024
يتابع المشرعون الأتراك مناقشة محاولة السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البرلمان التركي في أنقرة، تركيا، الثلاثاء، 23 يناير 2024AP Photo/Ali Unal

 منح البرلمان التركي، موافقته على انضمام السويد إلى حلف "الناتو"، بعدما صادق الرئيس رجب طيب أردوغان، على الطلب السويدي، وبذلك أصبحت المجر العضو الوحيد الذي لم يصدق على الانضمام بعد.

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واعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مقطع مصور بثه المتحدث باسم الحكومة، اليوم الجمعة، أنه سيكون من "اللائق" أن يأتي رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى بودابست قبل تصديق المجر على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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وقال المتحدث باسم الحكومة السويدية زولتان كوفاتش على منصة "إكس": "الكرة في ملعبكم يا رئيس وزراء السويد".

رسمياً، لم تتقدم المجر بأي اعتراضات جوهرية في "الناتو" على عضوية السويد. وعلى عكس أنقرة، التي أجرت مفاوضات منظمة للغاية مع فنلندا والسويد، لم تقدم بودابست أي مطالب ملموسة.

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