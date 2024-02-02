تركيا: حبس 25 متهما بتنفيذ هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول، منهم زعيم مفترض لـ"داعش" وموقوفان سابقان لعلاقتهما بالتنظيم

قال وزير العدل التركي، يلماز تونش، عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "المحكمة قررت حبس 25 متهماً بعد التحقيق الذي بدأه مكتب المدّعي العام في إسطنبول، من بينهم الداعشي الطاجيكي أميرجون خليكوف، الذي فتح النار داخل الكنيسة، خلال قُداس الأحد الماضي، ما تسبَّب في وفاة المواطن تونجهر جيهان، والروسي ديفيد تانديف، الذي كان معه، ووُجّهت إليهما تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية، والقتل العمد".

وأضاف أنه "جرى إطلاق سراح المتهمين الـ9 الباقين، بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية، لافتاً إلى أن التحقيق في الهجوم المسلّح على الكنيسة مستمر بشكل شامل".وأشار إلى أن "من بين المُوقَفين اثنين من عناصر تنظيم ’داعش’ الإرهابي، سبق القبض عليهما".

واستمعت محكمة في إسطنبول، على مدى ساعات، أمس الخميس، إلى إفادات 34 متهماً بالتورط في الهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الكاثوليكية الإيطالية، الواقعة في حي سارير بإسطنبول، أثناء قداس الأحد المنصرم، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وألقت قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، القبض على 60 من المتشبه بتورطهم في الهجوم، بينهم 3 أتراك، والباقي من الطاجيك والروس، في حملة موسّعة شملت 30 منطقة مختلفة في إسطنبول، وجرى إرسال 26 منهم إلى أحد مراكز الترحيل إلى خارج البلاد.

وقالت مصادر التحقيق إن عدداً من الموقوفين في إطار حادثة الهجوم على الكنيسة، تمكنوا من الإفلات من الاعتقال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهم أعضاء في جماعة «ولاية خراسان»، التابعة لتنظيم «"داعش".