قادة حماس والجهاد:"أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن يجب أن ينهي الحرب في غزة"

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن "مقترح وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة تبادل متكاملة"، وجاء بين هنية ، بعد اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حيث ناقشا التطورات الميدانية والسياسية"تم التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أن دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة".

مسؤول كبير في حماس إن "الحركة لا تزال تدرس صفقة مقترحة متعددة الخطوات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف ممتد للهجوم الإسرائيلي ضد حماس وإطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين".

وفي السياق قال مسؤول كبير في حماس في بيروت أسامة حمدان، إن "حماس لا تزال ملتزمة بتلبية مطالبها الأولية بوقف دائم لإطلاق النار. وتبدي إسرائيل استعدادها لوقف القتال من أجل تأمين إطلاق سراح الرهائن، لكنها تصر على أنها لن تنهي حملتها العسكرية حتى يتم تدمير حماس"وتابع حمدان"حماس تطالب بالإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين بسبب أعمال تتعلق بالصراع مع إسرائيل، بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة. ويذكر اثنين بالاسم، من بينهم مروان البرغوثي، الذي يعتبر مرشحا بارزا لقيادة السلطة الفلسطينية".(اعتقلت إسرائيل البرغوثي عام 2002 ويقضي خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة التخطيط لثلاث هجمات عدائية خلال الانتفاضة الثانية أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين).

وذكر حمدان أسماء "أحمد سعدات، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأسرى من حماس وحركة الجهاد الإسلامي(قضي سعدات حكما بالسجن لمدة 30 عاما لدوره في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001)

وقال حمدان لقناة إل بي سي اللبنانية إن "حماس تصر على وقف دائم لإطلاق النار، وترفض النهج المرحلي الذي يتضمنه الاقتراح، مع توقف القتال عدة مرات. وقال: “لا يمكن قبول هذا الأمر لدى المقاومة”. لقد جربنا هدنات مؤقتة وتبين أن الإسرائيليين لا يحترمونها، بل ينتهكونها دائما" وانتهت هدنة استمرت أسبوعا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد فشل حماس في تقديم قائمة جديدة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، والتي تفي بالمعايير المتفق عليها سابقا، وأطلقت صواريخ على إسرائيل.