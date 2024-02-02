الولايات المتحدة تضرب أكثر من 85 هدفًا مسلحا إيرانيًا ومرتبطًا بإيران في سوريا والعراق

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ، مساء الجمعة، ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه، شملت أكثر من 85 هدفاً في سوريا والعراق، وتابع" ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفًا، مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، استخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه. وشملت المنشآت التي تم ضربها عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف"

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فيما أكدت وسائل إعلام سورية، على أن "الضربات الأميركية استهدفت 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم، اسفر عن 6 قتلى و4 جرحى من جرّاء استهداف 8 مواقع للمليشيات شرقي سوريا"

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، على أن "طائرات مجهولة قصفت مواقع في بادية الميادين بريف دير الزور، واستهدفت طائرات مواقع في الحيدرية والشبلي، أسفرت عن 6 قتلى" وتابع أن "هذه الطائرات، التي لم تعرف هويتها، عاودت استهداف مواقع في ريف دير الزور في جولة ثانية من القصف"