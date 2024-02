الولايات المتحدة تضرب أكثر من 85 هدفًا مسلحا إيرانيًا ومرتبطًا بإيران في سوريا والعراق

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ، مساء الجمعة، ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة متحالفة معه، شملت أكثر من 85 هدفاً في سوريا والعراق، وتابع" ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفًا، مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، استخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه. وشملت المنشآت التي تم ضربها عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار، والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف"

