الولايات المتحدة تدين مساعي الجزائر لاتخاذ إجراء مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مساء اليوم الجمعة، إن "مشروع قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن قدمته الجزائر يمكن أن يعرض للخطر المفاوضات الحساسة التي تهدف إلى التوسط في صفقة الرهائن"

وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين "مشروع القرار هذا يمكن أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر - مما يعرقل الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتأمين هدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".

وقالت توماس جرينفيلد عن مسودة نص الجزائر "لا نرى أن هذا القرار يضيف أي شيء إلى ما لدينا بالفعل لكننا نشعر بالقلق من أن القرار سيضر بما نقوم به على الأرض الآن."

وكانت الجزائر، قد عرضت، الأربعاء المنصرم، المسودة على المجلس المؤلف من 15 عضوا، ويتطلب ذلك وقفاً إنسانياً فورياً لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الجزائر ستطرح مشروع القرار للتصويت أو متى.

ومن جهتها وضعت الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر الأسبوع المنصرم مقترحا لوقف ممتد للقتال وتنتظر ردا من حماس. ولم تستمر الهدنة الوحيدة حتى الآن سوى أسبوع واحد في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت توماس جرينفيلد: "إذا تم قبول هذا الاقتراح وتنفيذه، فإنه سيقرب جميع الأطراف خطوة واحدة نحو تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".واضافت "على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا الاقتراح."

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك يوم الجمعة وأطلعه على وضع المحادثات.

واندلعت حرب غزة على أيدي مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة وهاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، معتقدين أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.