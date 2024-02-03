تركيا : اعتقال 7 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل معلومات إلى الموساد

أفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، أن الشرطة التركية اعتقلت 7 أشخاص، أمس الجمعة، للاشتباه في بيعهم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وأكدت الوكالة أنه، جرى اعتقال المشتبه بهم- الذين يزعم أنهم نقلوا المعلومات إلى الموساد عبر محققين خاصين - في عملية مشتركة مع جهاز الاستخبارات الوطنية التركية (إم ي تي).

وأضافت الوكالة، أن ضباط فرع المخابرات ومكافحة الإرهاب التابعين لشرطة إسطنبول، نفذوا مداهمات في مدينتي إسطنبول وإزمير على الساحل الغربي، بناء على أوامر أصدرها مكتب مدعي عام إسطنبول.

يعتقد أن السلطات اعتقلت مشتبه بهما آخران في التحقيق في وقت سابق.

وكانت قد اعتقلت الشرطة التركية الشهر الماضي، 34 شخصا للاشتباه في قيامهم بأعمال لصالح إسرائيل.