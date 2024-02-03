سوريا : تؤكد مقتل مدنيين وعسكريين في الضربات الأمريكية وتكشف حجم الأضرار التي تكبدتها

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أن الهجوم الأميركي تسبب في مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، كما ألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الدفاع السورية إن الهجوم الأميركي "ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة التطرف"، وشددت على أن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر".

https://twitter.com/i/web/status/1753636631913889880 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاءت تصريحات الوزارة، بعد ساعات من قيام القوات الأميركية بتوجيه ضربة لعدد من المواقع داخل الأراضي السورية ردا على مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين بضربة بواسطة مسيرة استهدفت قاعدة أميركية في الأردن.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الطائرات الأميركية نفذت جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين.

وأكد المرصد أنه تم استهداف خلال تلك الجولات 26 موقعا هاما للجماعات الإيرانية، ففي مدينة الميادين قصفت مواقع في كل من حي التمو وقاعدة عين علي بالقرب من قلعة الرحبة وحي الشبلي والحيدرية وصوامع الحبوب.

وفي البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية استهدفت عدة مواقع في الهجانة والهري، وفي مدينة دير الزور استهدفت مواقع للجماعات الإيرانية بالقرب من كلية التربية سابقا، ومحيط المطبخ الإيراني، وقرب الرادارات وطب هرابش وحويجة صكر ومستودعات عياش.

وأسفرت الضربات عن مقتل 18 عنصر من الجماعات في حصيلة غير نهائية لتلك الضربات.