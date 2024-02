سوريا : تؤكد مقتل مدنيين وعسكريين في الضربات الأمريكية وتكشف حجم الأضرار التي تكبدتها

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أن الهجوم الأميركي تسبب في مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، كما ألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت الدفاع السورية إن الهجوم الأميركي "ليس له مبرر سوى محاولة إضعاف قدرة الجيش السوري وحلفائه في مجال محاربة التطرف"، وشددت على أن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر".