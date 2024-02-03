الإمارات : وزير الخارجية يعلن عن تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود الأونروا في غزة

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أعلن اليوم السبت، عن تخصيص بلاده مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود، سيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقال الوزير إن الإمارات تحرص على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وأكدت الوكالة، أن الوزير التقى أمس الجمعة، بكاج، التي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة.

وشدد الوزير على "ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية".

وكان قد أوقف المانحون الرئيسيون للأونروا تمويلهم في وقت سابق بعد ظهور مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حماس في إسرائيل.