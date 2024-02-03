قوة تدميرية وقدرات هائلة .. تعرف على قاذفات "بي 1" التي نفذت ضربات جوية في العراق وسوريا

كشف مدير العمليات المشتركة الأميركي دوغلاس سيمز، أن قاذفات B-1 شاركت في ضربات جوية في العراق وسوريا الليلة الماضية، والتي استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفصائل مسلحة متحالفة معه، حيث انطلقت "في رحلة بدون توقف" من الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن دوغلاس سيمز قوله، إن "قاذفات القنابل التابعة للقوات الجوية من طراز B-1 كانت من بين الطائرات الأميركية التي نفذت الضربات"، موضحا أنها "أقلعت من الولايات المتحدة وتمكنت من الوصول في رحلة واحدة بدون توقف".

وأضافت "سي إن إن"، أن دوغلاس سيمز، أكد أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أننا ضربنا بالضبط ما أردنا ضربه، مع عدد من الانفجارات الثانوية المرتبطة بالذخيرة والمواقع اللوجستية" التي استهدفتها الولايات المتحدة، مردفا أن "الولايات المتحدة توقعت سقوط ضحايا عندما اختارت أهدافها".

https://twitter.com/i/web/status/1753533105535701380 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في نفس السياق، قال مسؤولو دفاع أميركيون إن المهمة تضمنت قاذفات ثقيلة من طراز B1 جنباً إلى جنب مع ناقلات التزود بالوقود الجوي KC-135 من سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث في المملكة المتحدة، والتي رافقت القاذفات في عبورها نحو الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع سلاح الجو الأميركي "تحمل هذه القاذفات متعددة المهام أكبر حمولة تقليدية من الأسلحة الموجهة وغير الموجهة في مخزون القوات الجوية".

أما فيما يخص قدراتها، فقد صممت للعمل في الجو مع حمولة أسلحة ضخمة، داخليا وخارجيا، ويمكنها حمل صواريخ "JSOW" المضادة للسفن والقنابل، بحسب تقرير عن القاذفة من موقع "ناشيونال إنترست".

ويبلغ طولها 44.5 متر، فيما ارتفاعها 10.4 أمتار، أما وزنها فيصل إلى 86 ألف كلغ، وأقصى وزن يمكنها أن تحمله هو 216 ألف كلغ، وتبلغ سعة خزان وقودها 120 كلغ، كما تصل سرعتها إلى 1448 كلم في الساعة، أما طاقمها فيتكون من قائد طائرة ومساعد طيار وضابطين في أنظمة الأسلحة.

https://twitter.com/i/web/status/1753565552805630058 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتعد ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها واشنطن هذا النوع من القاذفات ضد أهداف إيرانية، إذ نفذت ضربات مشابهة ضد منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرق سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.