قوة تدميرية وقدرات هائلة .. تعرف على قاذفات "بي 1" التي نفذت ضربات جوية في العراق وسوريا

كشف مدير العمليات المشتركة الأميركي دوغلاس سيمز، أن قاذفات B-1 شاركت في ضربات جوية في العراق وسوريا الليلة الماضية، والتي استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفصائل مسلحة متحالفة معه، حيث انطلقت "في رحلة بدون توقف" من الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن دوغلاس سيمز قوله، إن "قاذفات القنابل التابعة للقوات الجوية من طراز B-1 كانت من بين الطائرات الأميركية التي نفذت الضربات"، موضحا أنها "أقلعت من الولايات المتحدة وتمكنت من الوصول في رحلة واحدة بدون توقف".

وأضافت "سي إن إن"، أن دوغلاس سيمز، أكد أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أننا ضربنا بالضبط ما أردنا ضربه، مع عدد من الانفجارات الثانوية المرتبطة بالذخيرة والمواقع اللوجستية" التي استهدفتها الولايات المتحدة، مردفا أن "الولايات المتحدة توقعت سقوط ضحايا عندما اختارت أهدافها".