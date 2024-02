لماذا سمحت ايران بزيارة ممثلة إباحية أمريكية الى البلاد؟

أثارت زيارة لممثلة إباحية أمريكية الى طهران ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشر الممثلة وتني رايت صورة لها في قصر "كلستان" التاريخي في ايران.

ووفقا لشبكة "ايران انترناشيونال" حصدت الزيارة ردودا وانتقادات لاذعة وشديدة من نشطاء مدنيين وسياسيين داخل ايران والذين انتقدوا الازدواجية بالمعايير للنظام الايراني حيث قالوا إن هذه الممثلة جاءت من أجل الحصول على الأموال بسبب مواقفها المناهضة لإسرائيل.

واقتبس التقرير اقتباسا للناشطة السياسية المعارضة والمقيمة في الخارج مسيح على نجاد التي قالت إن "النظام الايراني مستعد لأن يفعل كل شيء من أجل البقاء" وأضافت "عندما تصبح مصلحة النظام قائمة، فإن ممثلة إباحية تصبح ضمن أنصار النظام ورفقاء آية الله والحرس الثوري".

تفاصيل زيارة نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية الى ايران لم يعرف عنها بعد، لكن وسائل إعلام ايرانية تحدثت عن صورة نشرتها النجمة مؤخرا عبر حسابها في انستغرام وهي في قصر "كلستان" في طهران، كما نشرت الممثلة صورا لها وهي تزور مقر السفارة الأمريكية السابق في طهران. وتنبع الضجة حول الصورة نظرا للقواعد الصارمة التي يطبقها النظام الايراني بخصوص ارتداء الحجاب بخصوص النساء الايرانيات. ويتم معاقبة النساء اللواتي يظهرن دون حجاب بالأماكن العامة بالسجن.

وبرز استخدام شرطة الأيرانية أسلوبا عنيفا ضد هؤلاء النساء وأبرزها كان قضية الناشطة مهسا أميني التي اثار مقتلها بعد اعتداء شرطة الأخلاق عليها بعد اعتقالها لعدم ارتداء الحجاب احتجاجات في جميع المدن الايرانية.