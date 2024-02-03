ماذا تحمل زيارات وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا الى المنطقة؟

يصل وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن الى إسرائيل الأسبوع القادم، وسيزور بلينكن خلال زيارته كل من السلطة الفلسطينية ومصر والسعودية وقطر وسيناقش الحرب في غزة ودفع اتفاق لصفقة مختطفين.

وفي غضون ذلك، يجري وزير الخارجية الفرنسي الجديدة ستيفن سجورنا غدا أول جوله له في الشرق الأوسط والتي ستبدأ من مصر وبعدها الى الأردن ، ويصل الاثنين الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وستنتهي الزيارة في لبنان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن "عملية نقل الأدوية الى المختطفين في قطاع غزة هي عملية لوجستية معقدة ولا يوجد بين تفاصيل ان استكلمت أو في اي مرحلة هي". وخلال الزيارة الى لبنان لن يجتمع الوزير بصورة مباشرة مع ممثل لحزب الله، لكن التنظيم كباقي الفصائل الأخرى يتلقى الرسائل من فرنسا التي تطالب تجنب خطوات تؤدي الى تصعيد الوضع في المنطقة وأمام إسرائيل.

الحل في لبنان يرتبط وفقا لرأي فرنسا، حسب وضع الاستقرار الإقليمي. المتحدث باسم الخارجية قال إنه :"خلال الجولة، ستعطى الأولوية لمنع اندلاع حرب إقليمية عن مناقشة اليوم التالي في قطاع غزة، وأن فرنسا تعتقد أن مستقبل غزة يقع في إطار دولة فلسطينية موحدة ومستمرة، وأن فرنسا تعارض بناء المستوطنات في غزة أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين".