تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: موسكو تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن والعراق يحتج على الهجمات الأمريكية

بعد الهجوم الأمريكي على مواقع موالية لإيران في سوريا والعراق، طالبت موسكو بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع. وفي تطور آخر، قدمت وزارة الخارجية العراقية احتجاجًا رسميًا للسفارة الأمريكية في البلاد بشأن هذه الهجمات. تشهد هذه الأحداث تصاعد التوترات والتبادلات الدبلوماسية في المنطقة، مما يعكس القلق المتزايد بين الدول الرئيسية في المنطقة والعالم بشكل عام.

وأدانت روسيا، يوم السبت، الضربات الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا، وطلبت عقد اجتماع "عاجل" لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.

وأفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، بأن "الولايات المتحدة أظهرت مجددًا جوهرها العدواني وتجاهلها للقانون الدولي". وأشارت المتحدثة إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير البنية التحتية المدنية وإصابات في صفوف المدنيين في العراق وسوريا.

وأضافت: "ندين بشدة العمل العدواني الجديد للولايات المتحدة وبريطانيا ضد دول ذات سيادة، ونسعى إلى مناقشة الوضع الحالي بشكل عاجل من خلال مجلس الأمن الدولي".