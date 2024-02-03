أمريكا اطلعت رئيس الأركان الإسرائيلي قبل فترة قصيرة من هجماتها في العراق وسوريا

تحدث رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال تشارلس براون مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قبل وقت قصير من الهجوم الأمريكي في سوريا والعراق، ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" أطلع رئيس هيئة الأمريكي نظيره الإسرائيلي على تفاصيل العملية التي نفذتها القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

ووفقا للتقرير فإن الجهاز الأمني الإسرائيلي يأخذ بعين الاعتبار أن المجموعات المسلحة الشيعية ستحاول الانتقام من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ومن ضمنها إسرائيل، وهم على أهبة الاستعداد بناء على ذلك. فمنذ أن بدأت الحرب في غزة أطلقت المجموعات المسلحة العراقية طائرات مسيرة تجاه إسرائيل. وفي الوقت فإن التأهب حاليا في أقصى درجاته، حيث أنه في هذه المرحلة لا توجد تقديرات خاصة باستثناء الوضع القائم.

وأفيد أيضا مساء اليوم بأن مسؤولين أمريكيين رسميين حذروا العراق قبل الهجمات الجوية التي اطلقت الليلة الماضية. وصرح مسؤول أمريكية لشبكة "ان بي سي " بأنه تم إعطاء العراقيين مهلة قصيرة قبل الهجوم.

ويشار الى أن الولايات المتحدة نفذت هجمات ليلة الجمعة ضد أكثر من 85 هدفا في سبعة مواقع: أربعة في العراق وثلاثة في سوريا، جميعها مرتبطة بالحرس الثوري الايراني. وأعلنت الولايات المتحدة بأن الهجمات ضربت أهدافا تشمل مراكز قيادة، قذائف، صواريخ ومنشآت تخزين طائرات مسيرة، مثل منشآت لوجستية وسلسلة تزويد أسلحة.