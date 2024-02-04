ما حجم الضرر الذي سببته هجمات الحوثيين على مدخول قناة السويس؟

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن مدخولات مصر من قناة السويس انخفضت الى النصف منذ بداية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وذكرت أنه خلال شهر حزيران/يناير دخل الى الصندوق المصري مبلغ وقدره 428 مليون دولار، في حين أن المدخولات بنفس الفترة من السنة السابقة في عام 2023 ربحت مصر 804 مليون دولار نتيجة من تشغيل القناة التي تشكل الطريق الأقصر من آسيا إلى اوروبا.

وربحت مصر السنة الماضية مبلغ 10.5 مليار دولار من قناة السويس. وقال مسؤول كبير في الهيئة التي تدير قناة السويس بأن كمية السفن التي مرت منها انخفضت بنحو 36% .

ومنذ بداية الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر، أعلنت مجموعة من شركات السفن، من بين الشركات الرائدة في العالم عن وقف استخدام قناة السويس بغرض نقل البضائع. وبسبب الهجمات، بادرت الولايات المتحدة لإقامة تحالف دولي وهاجمت عددا من الأهداف ضد الحوثيين في اليمن.