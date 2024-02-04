اليمن وأمريكا : مباحثات بشأن تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، بحث اليوم الأحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، تداعيات هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت الوكالة إن المباحثات تركزت على "تداعيات هجمات الجماعات الحوثية، ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

من جانبه، حذر العليمي من "مخاطر استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية، والأموال المهربة للمليشيات الحوثية، والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها، على السلم والأمن الدوليين".

وشدد العليمي على "أهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً القرار 2216 (يدعو لانسحاب الحوثيين من مناطق سيطرتهم)، باعتباره خارطة طريق مثلى لنزع سلاح المليشيات المارقة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن" .

وجاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض التي تزورها ليف في زيارة غير محددة المدة، بحضور وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.

ووكان قد أعلن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان، في وقت سابق الأحد، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 48 غارة جوية على 6 محافظات يمنية، خلال الساعات الماضية"، متوعدا بالرد على ذلك.