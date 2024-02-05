رئيس الأرجنتين الجديد يحقق وعده الانتخابي ويحل غدًا في إسرائيل

من المتوقع أن يحل غدًا ضيفا على إسرائيل الرئيس الجديد للأرجنتين، خافيير ميلاي، غدا (الثلاثاء)، مرفوقا بالحاخام شمعون أكسل فاحنيش، الذي يعتبره مدربه الروحاني، في خطوة تعتبر تنفيذا لوعد أطلقه خلال حملته الانتخابية بأن تكون رحلته الأولى إلى إسرائيل، وها هو بالفعل ينفذ وعده، وفقا للنشر في واينت اليوم الإثنين.

وبالفعل تعتبر هذه أول رحلة خارجية لميلاي، المؤيد لإسرائيل والذي صرح بأنه ينوي نقل السفارة إلى القدس.

ميلاي الذي اعتنق اليهودية سيجعل حائط المبكى أول مقصد يزوره في إسرائيل وفيه ينهي زيارته الجمعة. وسيلتقي خلال الزيارة بالرئيس يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما يخطط للقاء عائلات المختطفين وزيارة غلاف غزة.

يشار إلى أن وزير الخارجية السابق ايلي كوهين حضر مراسم تحول مايلي لليهودية على يد الحاخام فاحنيش في ديسمبر الماضي، شارك كما التقى في حينه مع وفد من أهالي المختطفين الذين يحملون الجنسية الأرجنتينية. وفي ذلك اللقاء الذي وضع فيه في رقبته القرص المعدني الذي كتب عليه بالعبرية "قلبنا أسير في غزة"، نقل رسالة واضحة مؤيدة لإسرائيل: "أريد أن أؤكد تضامننا الكامل مع شعب إسرائيل، "في أعقاب الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها منظمة حماس. نحن ندينها بشدة وبالطبع. أنا أؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات الإرهابية".