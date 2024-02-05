بحثا عن هدنة بين حماس وإسرائيل: وزير الخارجية الأمريكية يصل إلى السعودية في أول محطة بجولته

في إطار جهوده للبحث عن هدنة بين حماس وإسرائيل، وصل وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى السعودية، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط، وهذه الزيارة هي الخامسة التي يقوم بها إلى المنطقة منذ الهجوم الذي شنّته حماس على البلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر /تشرين الأول المنصرم.

وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمّرة للحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على الجيب المحاصر.

وباتت رفح التي أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق من انفجار الوضع فيها في ظل تفاقم "اليأس" تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة بعدما نزحوا جراء العمليات البرية الإسرائيلية.