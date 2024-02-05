تطور جديد بالعلاقات العسكرية بين مصر وتركيا

بعد توتر في العلاقات خلال السنوات الأخيرة، أعلنت تركيا بأنه من المتوقع أن تصبح موردا عسكريا للجيش المصري. من بين الأمور الأخرى يدور الحديث عن تزويده بطائرات مسيرة من طراز Bayraktar TB-2 و AKINCI، والصناعات العسكرية التركية معروفة بفضل هذه الطائرات المسيرة التي تبيعها لعشرات الدول في العالم.

وذكرت "رويترز" نقلا عن تصريح لوزير الخارجية هاكان فيدان بأن "تركيا وافقت على تزويد مصر بهذه المسيرات الشهيرة بعد قيام الدولتين علاقاتها إثر عقد من القطيعة"

ومن المرتقب أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مصر في 14 شباط/فبراير للاجتماع مع نظيره عبد الفتاح السيسي، وهذه هي زيارته الاولى بعد قيام الدولتين برفع مستوى علاقاتهما وتعيين سفيرين العام الماضي. وقال فيدان خلال مقابلة تلفزيونية إن "الزعيم التركي سيناقش مع السيسي القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن".

وأضاف فيدان بدون تقديم المزيد من التفاصيل بأن "التطبيع في علاقاتنا مهم بالنسبة لمصر أن يكون لديها تقنيات معينة. لدينا اتفاق لتزويد (مصر) بطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات".