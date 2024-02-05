إعادة فتح السفارتين الإيرانية والسودانية لدى كلا البلدين، وإبراهيم رئيسي وعبداللهيان يستقبلان وزير الخارجية السوداني

أعلنت الرئاسة الإيرانية في بيان، اليوم الإثنين، أن "الرئيس إبراهيم رئيسي استقبل وزير الخارجية السوداني بالإنابة علي الصادق علي الذي كان قد أجرى قبل ذلك محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان"، وهي أول زيارة يقوم مسؤول سوداني بهذا المستوى منذ قطع العلاقات بين البلدين قبل قرابة ثماني سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" الرسمية بأن "عبداللهيان أشاد بإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسودانية لدى كلا البلدين واستئناف المهام الدبلوماسية للسفيرين، ووصف ذلك بأنه "مهم في سياق المتابعات لتوسيع العلاقات الثنائية"

وجاءت زيارته بعد أيام من تصريحات سودانية عن بدء ترتيبات إعادة العلاقات، وانتشار معلومات عن تزويد إيران للجيش السوداني بطائرات دون طيار من طراز "مهاجر 6".

وقال الوزير الإيراني، بحسب ما نقلته عنه «إرنا»، إن "زيارة الوزير السوداني والوفد المرافق له إلى طهران تدلّ على وجود إرادة جادة لدى الخرطوم في توسيع وتعزيز العلاقات"، مشيراً إلى أن "إيران بدورها لديها الرغبة ذاتها في دعم التعاون الثنائي".

وتابعت "أمير عبداللهيان نوّه بتوفر الطاقات والتجارب القيمة في المجالات الصناعية والخدمات الهندسية والتقنية الحديثة والصحية والعلاجية لدى إيران، وأيضاً استعدادها لنقل هذه التجارب بهدف توسيع وتطوير السودان"

ونقلت الوكالة عن الوزير السوداني الصادق علي إعرابه عن أسفه لتوقف العلاقات في السابق، وأضافت أنه "قدم تقريراً حول آخر التطورات والأزمة التي تحدث في بلاده، وجهود رئيس جمهورية السودان الهادفة إلى التغلب على مشاكل شعبه الناجمة عن الحروب والأزمات، وحلها بالطرق السلمية وبدعم ومساندة الدول الجارة والأمم المتحدة". ويبدو أن الوكالة كانت تشير إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي يخوض صراعاً دامياً على السلطة ضد غريمه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)

ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن "الوزير السوداني تطرق إلى "مؤامرات إسرائيل"، مؤكداً "موقف السودان الثابت، حكومة وشعباً، في حماية التطلعات الفلسطينية، وإدانة العدوان والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما أهل غزة".