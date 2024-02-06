في الذكرى الأولى لزلزال تركيا: احتجاجات ضد الإهمال في منطقة هاتاي المنكوبة

بتمام الساعة 04:17 صباحًا من يوم الثلاثاء العام الفائت ضرب زلزال مميت تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 59500 شخص وفي الموعد نفسه بعد سنة، تجمع الآلاف في أنطاكيا التركية، بولاية هاتاي، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمأساة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين في أنطاكيا حاولوا إغلاق الطريق واشتبكوا مع الشرطة المحلية. وهتف المشاركون: “لن نسامح لن ننسى”، وسط إشارتهم إلى تقصير جهود الحكومة في ترميم الحياة بعد الكارثة.

https://twitter.com/i/web/status/1754734571076345899 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتعرض ما لا يقل عن 4 ملايين مبنى للأضرار أو التدمير خلال الزلزال المزدوج الذي بلغت قوته 7.8 و7.5 درجة في فبراير/شباط 2023.

تعرضت مقاطعة هاتاي لأشد الأضرار الناجمة عن الزلزال، وهي واحدة من إجمالي 11 منطقة في جنوب تركيا المُعلنة مناطق كوارث.

AP Photo/Can Ozer

وفي شباط/ فبراير 2023، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام.

ومع ذلك، أعرب الناس في العديد من المناطق المتضررة عن إحباطهم بسبب نقص الدعم من الحكومة لاستعادة الحياة بعد الكارثة. ويشعر السكان الأقل ثراء في مدينة أنطاكيا بأنهم مستبعدون من جهود إعادة بناء المدينة، بينما لا يتوقع سكان مقاطعة هاتاي أن يتم إعادة بناء مدنهم قبل عقد من الزمان.