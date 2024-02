في الذكرى الأولى لزلزال تركيا: احتجاجات ضد الإهمال في منطقة هاتاي المنكوبة

بتمام الساعة 04:17 صباحًا من يوم الثلاثاء العام الفائت ضرب زلزال مميت تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 59500 شخص وفي الموعد نفسه بعد سنة، تجمع الآلاف في أنطاكيا التركية، بولاية هاتاي، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للمأساة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين في أنطاكيا حاولوا إغلاق الطريق واشتبكوا مع الشرطة المحلية. وهتف المشاركون: “لن نسامح لن ننسى”، وسط إشارتهم إلى تقصير جهود الحكومة في ترميم الحياة بعد الكارثة.