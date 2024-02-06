بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة لبحث صفقة لإطلاق سراح الرهائن وتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن و جهود تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة

وكان بلينكن قد غادر الرياض، صباح اليوم الثلاثاء. حيث يزور مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

تأتي جولة بلينكن الخامسة من نوعها في المنطقة منذ أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران التي تشن هجمات وقتلت الشهر الماضي قوات أمريكية في موقع عسكري في الأردن.

وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس ووقف القتال في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى مثل حكم غزة بعد الحرب والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.