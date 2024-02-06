الجيش الإسرائيلي يرد على مصدر إطلاق النار باتجاه منزل في أحد الكيبوتسات شمال إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء إنه باشر الرد على حادث وقع في كيبوتس ميراف حيث فتح فلسطينيون النار على أحد المنازل من قرية فلسطينية مجاورة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه بموازاة الرد الفوري باتجاه مصدر النيران فقد قام أفارد القوة بمسح المنطقة في شمال إسرائيل بحثا عن منفذي الهجوم المشتبه بهم.

وبحسب بيان للجيش، فإن المنزل تعرض لأضرار، دون أن يصب أحد في الحادث. ويقع كيبوتس ميراف على بعد 500 متر فقط من الحدود مع الضفة الغربية في شمال إسرائيل ويفصل بينهم سياج حدودي.

يتبع..