تركيا: مقتل مسلحين وإصابة 6 أشخاص بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة في إطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، عن "مقتل مسلحين( امرأة ورجل) وأصيب 6 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة" في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول" مشيرا إلى أن "الهجوم نفذته جبهة حزب التحرير الشعبي"، وتزامن الحدث مع جلسة محاكمة كانت مقررة لإحدى أعضاء الحزب.

وقال على حسابه في منصة "إكس": "اليوم، في الساعة 11:46، جرت محاولة لمهاجمة نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة إسطنبول تشاغليان".

فيما أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.

وفي السياق قالت تقارير إعلامية محلية إن "الحادث وقع في حدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، أمام البوابة C في محكمة تشاغليان، مشيرة إلى تواجد مكثف لعناصر الشرطة"، ولم تعرف بعد دوافع الحادث

وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، كما تم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة، بحسب "تركيا الآن". وبدأت الشرطة على الفور تحقيقاتها في موقع الحادث، وقامت سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.

يأتي الهجوم بعد أقل من أسبوعين من هجوم نفذه تنظيم "داعش" على كنيسة سانتا ماريا في حي سارير في إسطنبول أثناء قداس الأحد قبل المنصرم أسفر عن مقتل شخص واحد ونفذه مسلحان طاجيكي وروسي ينتميان إلى "داعش"