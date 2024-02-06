هل نقترب من التطبيع بين السعودية وإسرائيل وقت الحرب؟

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحافي أن إدارة بايدن "حصلت على رد ايجابي" من السعودية وإسرائيل لمواصلة المحادثات والنقاشات حول التطبيع بينهما.

وقال كيربي بخصوص صفقة الإفراج عن المختطفين التي يجري العمل عليها إنه "لا يريد التوسع في موقف كل طرف من حيث الموافقة النهائية. نأمل أن نتمكن من التوصل اليه قريبا جدا".

وبخصوص النقاشات حول التطبيع بين السعودية وإسرائيل افاد تقرير الأسبوع الماضي في موقع "بلومبرغ" بأن السعودية استأنفت المباحثات مع الولايات المتحدة حول "خلق علاقات دفاع وثيقة"، وذلك بعد أن توقفت بعد الحرب في غزة. ووفقا للتقرير، أجريت المباحثات بوقت سابق في العلا بالسعودية بمشاركة رئيس الحكومة وولي العهد محمد بن سلمان ونواب أمريكيين والذين ناقشوا المفاوضات السابقة التي جرى التحدث خلالها عن اتفاق بين السعودية وإسرائيل.

وعلى صعيد متصل، صرح وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أكثر من مرة بأن "الاتفاق سيحدث فقط بحال إقامة الدولة الفلسطينية".كما افادث هيئة البث الرسمية "كان" أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بعثوا رسالة إلى إسرائيل بأنه بعد أسابيع سيكون من الصعب دفع التطبيع مع السعودية. وقالت إدارة بايدن :"الانتخابات تقلل احتمال دعم الجمهوريين للتطبيع و’الثمن’ الذي ستضطر الولايات المتحدة لدفعه: تحالف دفاعي وخطة نووية مدنية. هذه الأمور تتطلب دعم مشرعين جمهوريين" ووفقا للتقرير، التقديرات بالولايات المتحدة بأن ترامب سيزيد الصعوبات على التطبيع مع السعودية خشية أن يحسب هذا انجاز لبايدن.