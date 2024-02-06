محكمة مصرية تصدر حكما بالسجن بحق أحمد الطنطاوي، هذه تفاصيله

أصدرت محكمة الجنح المصرية في مدينة المطرية، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، حكمها اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة سنة وتغريم عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح في أي انتخابات لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن كان من المتوقع أن يكون مرشحًا محتملًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتشمل القرارات الصادرة عن المحكمة أيضًا حكماً بالحبس لمدة سنة وتغريم مدير حملة أحمد الطنطاوي، محمد أبو الديار، بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بحق 21 من أنصار وأعضاء حملته الانتخابية. يأتي هذا في إطار القضية المعروفة إعلامياً باسم "التوكيلات الشعبية الموازية".

استمرت المحاكمة في الانعقاد لمدة 4 جلسات، حيث تم تأجيل الجلستين الأولى والثانية للسماح لهيئة الدفاع بالاطلاع والتصريح بتصوير القضية استعدادًا لبدء المرافعات. فيما صرحت المحكمة لهيئة الدفاع بضرورة الاطلاع على أوراق القضية، وبدأت الهيئة في تقديم مرافعتها خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء.

أثناء المرافعة، أكدت هيئة الدفاع على أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا وليس جنائيًا، وأن عملية جمع التوكيلات تعتبر أمرًا متعارفًا عليه سياسيًا ولا يتعارض مع القانون.

تمت إجراء جلسات المحاكمة بشكل سري، حيث تقتصر الحضور على المتهمين في القضية وهيئة الدفاع عنهم، وتم منع جميع وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات.

تم اتهام الطنطاوي بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لدعم الطنطاوي".

وكان قد أعلن الطنطاوي انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة بسبب عدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي لحملته داخل مقر حزب المحافظين.