الإعلامي المصري توفيق عكاشة يثير جدلا كبيرا بعد مهاجمته حماس في مقابلة مع قناة إسرائيلية

أثار الإعلامي والنائب السابق توفيق عكاشة ضجة في مصر بعد إجراءه مقابلة خاصة مع قناة إسرائيلية، ويعتبر عكاشة من الشخصيات الإعلامية والسياسية المثيرة للجدل بسبب مواقفه وآراءه. وعكاشة معروف بمواقفه المناهضة للإخوان المسلمين وحماس ولم يتردد عكاشة بالحديث عن علاقاته مع إسرائيل.

AP Photo/Mohammed Assad, File

وعبر عكاش خلال المقابلة مع هيئة البث الرسمية عن شعوره بالحزن عن القتلى في الحرب بين إسرائيل وحماس من الجانبين لكنه لا يشعر بالحزن على مقاتلي حماس الذين قتلوا خلال الحرب :"انا لا أشعر بالحزن على رجال حماس الذين يقتلون بأس شكل ولن أكون حزينا على أي ضرريلحقههم أو لكل من ينتمي لهم، لأن حماس منظمة تاجرت بالقضية الفلسطينية. منظمة حولت أرض مصر الى ’منطقة محرمة’ . منظمة يداها ملطخة بدماء الجيش المصري، ضباط الشرطة المصرية والأبرياء. أنا لن أنسى هذا".

ويرى عكاشة أن "حماس أفسدت القضية الفلسطينية، مما أدى إلى ضياع فرصة تطبيق حل الدولتين عقب الانقلاب الذي نفذته على السلطة الفلسطينية في غزة عام 2007. لقد استفادت حماس من عدم حل القضية الفلسطينية وألحقت الأذى بالشعب الفلسطيني بأسوأ طريقة. لقد بدأت الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واستخدمت نفس الوسائل التي استخدمها داعش والقاعدة" وأضاف: "إن أهل غزة يدفعون ثمن غباء حماس. لقد تحدثت بوضوح ضد حماس وضد تصرفاتها ضد مصر في تلك الفترة ببرامجي".

وانتقد عكاشة بنفس الوقت بشدة إسرائيل وعلى وجه الخصوص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والذي بنظره هو "من قام برعاية حماس حتى وصلت الى أبعادها الوحشية، وكل ذلك حتى ينسف حل الدولتين تلبية لاحتياجاته السياسية".

ويقول النائب المصري السابق: "الشخص الذي يتحمل أيضاً قدراً كبيراً من المسؤولية عن الأمر هو رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي قاد عدداً غير قليل من الحكومات اليمينية في إسرائيل، ودعم حماس" وأضاف "ورأى نتنياهو أن وجود حماس سيسمح له بتأخير تنفيذ حل الدولتين، وبالتالي فإن العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً. ومن يسبب هذه التوترات هي حكومة نتنياهو التي تلعب بالأوراق السياسية التي تحاول من خلالها البقاء في السلطة".

AP Photo/Mohammed Assad, File

ويعرف عكاشة نفسه بأنه مؤيد متحمس للسلام مع إسرائيل، ولذلك يقول إنه كان يتوقع من الحكومة الإسرائيلية عدم استفزاز مصر أو الاتفاقيات التي وقعتها، والتي في نظره من أهم الاتفاقيات الموقعة على الإطلاق. وفيما يتعلق بموضوع محور فيلادلفيا، يقول: يجب الالتزام بالاتفاقيات وعدم انتهاكها.

وتطرق عكاشة خلال المقابلة الى قضية استضافته للسفير الإسرائيلي في مصر حاييم كورين بمنزله حين كان نائبا في البرلمان المصري قبل ثماني سنوات ودفع ثمن ذلك باهضا وهو خسارة كرسيه في البرلمان.

وقال عكاشة: "أريد أن أقول لكم إنني لست نادما على الإطلاق على دعوتي السفير الإسرائيلي في مصر في ذلك الوقت، حاييم كورين، إلى منزلي". "أخي ، السفير الدكتور كورين شرفني بالحضور إلى منزلي وكان لقاءً جيدًا. السفير كورين ليس علاقتي الوحيدة مع الإخوة عندكم، وايضا السفيرة الإسرائيلية الحالية في مصر، أميرة أورون، صديقة عزيزة منذ 16 عاما. كان لي الشرف بالاجتماع وتناول الغداء معها في تل أبيب، وكنت أتمنى أن أدعوها أيضاً لتناول الغداء في القاهرة، لكن الظروف لا تسمح بذلك".