إسرائيل: العثور على عشرات قطع الأسلحة التابعة للجيش الإسرائيلي ملقاة على الطريق شمالي البلاد| تقرير

تحقق الجهات الأمنية في إسرائيل ببلاغ يتعلق بالعثور الليلة الماضية على عشرات الأسلحة من نوع ماغ ورشاشات ثقيلة متناثرة على جانب الطريق الرئيسي شمالي البلاد. ووفقا للنشر في هيئة البث الرسمية فقد انتبه مواطن إلى وجود الأسلحة واستدعى القوات الأمنية إلى المكان التي قامت بجمعها في الحال.

ويظهر التحقيق الأولي أن قطع الأسلحة هوت على الأرض من ظهر إحدى سيارات الشحن العسكرية التي كلفت بنقل الأسلحة دون أن يلتفت أحد من الجنود إلى ما حصل في إشارة واضحة إلى عدم ربط تلك الأسلحة جيدا قبل تحميلها على ظهر الشاحنة.