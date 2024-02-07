العراق: مقتل أربعة أشخاص من بينهم قياديين بحزب الله العراقي في انفجارات ضخمة هزت منطقة ’المشتل’ شرق بغداد

أعلن مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل أربعة اشخاص من بينهم من بينهم قياديين بحزب الله العراقي في انفجارات ضخمة هزت منطقة ’المشتل’ شرق بغداد استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي"، مشيرا إلى أن السيارة كان يستقلها قيادي في الحشد الشعبي، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية"

وكانت مصادر إعلامية عراقية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن "طائرات مسيرة استهدفت سيارة شرق بغداد اسفرت عن ثلاثة قتلى في منطقة ’المشتل’ ببغداد بصواريخ أطلقتها طائرة موجّهة عن بُعد"، وتابعت أن"دوريات الشرطة وصلت إلى المكان شرقي العاصمة العراقية لمعرفة طبيعة الانفجار"، وتحدثت عن "استهداف مسؤول في ميليشيا عراقية في منطقة المشتل شرق العاصمة".

وأشارت المصادر إلى أن "الهجوم استهدف أبو باقر الساعدي و أركان العلياوي القياديَّيْن في كتائب حزب الله العراقية"

وقالت المصادر إن"بقايا الصواريخ التي ضربت السيارة تشبه تلك التي استُعْمِلَت في حوادث اغتيال سابقة في العراق"، فيما أكد شاهد عيان من وكالة رويترز للأنباء، "سماع دوي انفجارات ضخمة في بغداد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت ضربة انتقامية عسكرية بعد مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون مدعومون من إيران على موقع في الأردن. وأطلقت واشنطن، الجمعة المنصرم، "الموجة الأولى من الانتقام"، إذ ضربت في العراق وسوريا أكثر من 85 هدفا مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني والفصائل التي تدعمها، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40 شخصا.