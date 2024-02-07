بالرغم من الرفض الإسرائيلي القاطع لرد حماس: رئيس السلطة الفلسطينية يزور قطر للقاء هنية

يشير التقرير إلى محادثات تجري حاليا بين قيادة حماس والسلطة الفلسطينية بغية العمل على إخراج لقاء عباس وهنية إلى حيز التنفيذ ويتصدر الاجتماع محاولة تشكيل حكومة توافق وطني

i24NEWS
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رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (يسار) وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية (يمين) يجتمعان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وسط) في المجمع الرئاسي في أنقرة، تركيا.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (يسار) وزعيم حركة حماس إسماعيل هنية (يمين) يجتمعان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وسط) في المجمع الرئاسي في أنقرة، تركيا.Mustafa KAMACI / Turkish Presidency Press Office / AFP

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء موقفه الرافض بالمطلق لمطالب حماس التي وصفها بالموغلة بالهذيان في موقف وصفه بعض المقربين بأنه غير مفاجئ بل يصور إرادة جماعية للمجتمع الإسرائيلي ولكن وبموازاة ذلك تم النشر في N12، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم السفر إلى قطر خلال الأيام المقبلة للاجتماع بقيادة حماس، على ما أفادت مصادر فلسطينية.

ويشير التقرير إلى محادثات تجري حاليا بين قيادة حماس والسلطة الفلسطينية بغية العمل على إخراج لقاء عباس وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى حيز التنفيذ ويتصدر الاجتماع المأمول محاولة تشكيل حكومة توافق وطني.

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كما يؤمل أن تتم مناقشة كل ما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة مع زيادة الحاجة إلى وضع تصورات واضحة بموازاة المساعي الجارية لوقف إطلاق النار في غزة. وكان محمود عباس قد أوضح في أكثر من مناسبة أن الحكم في غزة يجب أن يوضع بأيدي السلطة الفلسطينية بوصفها السلطة الشرعية. ووفقا للتقرير فإن عباس يصبو إلى تحقيق ذلك من خلال المحادثات في قطر حتى لو تطلب ذلك الاتفاق مع الخصم المنافس حماس.

يشار على أنه في تموز من العام الفائت، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لقاء مغلقا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في المجمع الرئاسي بأنقرة.

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وأوضحت حماس في حينه أن وفد قيادتها برئاسة هنية التقى بوفد السلطة في أنقرة، "لبحث سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة" مشيرة إلى أنه جاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة". ولم تفلح هذه اللقاءات في إحداث الاختراق المطلوب باتجاه توافق حقيقي.

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