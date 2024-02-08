بلينكن يناقش "إصلاح السلطة الفلسطينية" خلال لقائه في رام الله

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اليوم الثاني له في إسرائيل بالوزيرين الإسرائيليين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، يليه اجتماع مع زعيم المعارضة يائير لابيد، على ما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت الوزارة أيضًا أن وزير الخارجية التقى يوم أمس الأربعاء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله لمناقشة الجهود الجارية في المنطقة.

وجاء في البيان: “نقل الوزير التزام الولايات المتحدة بزيادة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المدنيين في غزة”.

وأضاف أن “بلينكن كرر دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتبارها أفضل طريق لتحقيق السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

كما ناقش بلينكن وعباس “فوائد إصلاح السلطة الفلسطينية”. وتفيد التقارير أن الولايات المتحدة وحلفاءها يدفعون باتجاه إصلاحات كبيرة من شأنها أن تسمح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة بعد الحرب.

وخلص البيان إلى أن “الولايات المتحدة ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة”. بينما اقترح بعض المسؤولين الإسرائيليين عمليات إجلاء طوعية من القطاع.

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أما بالنسبة لاجتماعات الخميس، فسيلتقي بلينكن مع غانتس وآيزنكوت اللذين انضما إلى الائتلاف الحاكم لتشكيل حكومة طوارئ، وكلاهما أصبحا عضوين في حكومة الحرب الصغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قال بلينكن إنه سيلتقي بعائلات الرهائن الذين تم اختطافهم خلال الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر واحتجازهم في غزة منذ ذلك الحين.