تقرير: إسرائيل تعلن عن خفض مداهماتها وحواجزها في الضفة الغربية طيلة شهر رمضان

عقد مسؤولون إسرائيليون الثلاثاء اجتماعا سريا مع نظرائهم من السلطة الفلسطينية في تل أبيب، لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة التوترات المحتملة في الضفة الغربية عشية شهر رمضان، على ما كشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن دبلوماسي كبير مطلع على الأمر.

وضمت قائمة الحاضرين في اللقاء رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة غسان عليان من الجانب الإسرائيلي، ورئيس المخابرات ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من جانب السلطة الفلسطينية.

Chaim Goldberg/FLASH90

وبحسب ما ورد وعد المسؤولون الإسرائيليون باتخاذ عدة خطوات لمعالجة الوضع الأمني الذي يميل إلى التصعيد خلال شهر رمضان الذي سيبدأ في الفترة من 10 آذار/ مارس حتى 9 أبريل من هذا العام. وبحسب التقرير، تشمل الإجراءات تقليص عدد نقاط التفتيش وكذلك خفض وتيرة مداهمات الاعتقال في أنحاء الضفة الغربية.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، غداة 7 أكتوبر، اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية أكثر من 3050 مطلوبًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، من بينهم حوالي 1350 شخصًا مرتبطين بحماس.

ويجري العمل أيضا على الدفع نحو السماح "لمجموعة فرعية من عدة آلاف من العمال الفلسطينيين فوق سن 45 عامًا بالعودة إلى أشغالهم في إسرائيل". وفي الوقت الحالي، يُمنع ما يقرب من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية من العودة إلى إسرائيل وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لنفس الصحيفة أيضا فإنه سيتم إعادة فتح عدد من المدن الفلسطينية أمام مواطني إسرائيل العرب الذين يرتادون أسواق تلك المدن ومتاجرها بوتيرة أسبوعية أيام السلم، ما يسهم في إنعاش اقتصادها.